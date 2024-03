Esodo Pasqua | oltre 4 milioni in viaggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 11.15 Tra oggi e domani si metteranno incirca 4di persone su strade e Autostrade Anas per le festivitàli. Previsto un aumento del traffico del 15% per oggi e del 5% per domani,rispetto alla media settimanale. Visto l'aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale, è stata decisa la rimozione di 404 cantieri, il 63% del totale. Sui restanti 242 cantieri inamovibili Anas ha predisposto un piano di ottimizzazione e percorsi alternativi per le tratte più critiche.