ESCLUSIVA IN ? Vanni | «Acerbi? Senza prove non si punisce! Zhang | non mi risulta una cosa Due giocatori partiranno»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Franco, giornalista di Repubblica e molto vicino alle vicende dell’Inter, ha parlato a Inter-News.it. Diversi i temi affrontati: dal casoal futuro di. Poi mercato e campo., che ne pensi della sentenza sul caso-Juan Jesus? Penso chesia giusto non punire. Ci fosse stato anche un solo compagno che avesse sentito sarebbe stato sacrosanto punire, secondo le norme severe del regolamento, ma così non c’erano gli estremi. Lo dico anche perché ho lavorato per tanti nella cronaca giudiziaria. Funziona così a tutti i livelli,prova non ci può essere punizione. Condividi la linea diplomatica e silenziosa dell’Inter? La linea dell’Inter, credo, abbia pagato in sede di giustizia sportiva. ...