ESCLUSIVA – Elena Bertocchi | “Parigi? Non voglio rifare gli errori di Tokyo”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nove medaglie europee, di cui cinque ori, e due bronzi mondiali compongono l’invidiabile palmarès di. La tuffatrice del Centro Sportivo Esercito compirà 30 anni il 19 settembre, all’incirca un mese dopo aver preso parte ai Giochi Olimpici di2024. “Quella in Francia sarà l’ultima Olimpiade, non sembra a settembre compirò 30 anni. I tuffi ti logorano, un po’ come la ginnastica artistica, e si smette presto – raccontaai microfoni di Sportface -. Faccio la vita d’atleta da quando ho cinque anni ed è pesante sia mentalmente che fisicamente. Per il momento però non ci penso, in testa ho. Per tutto ciò che ho fatto ringrazio anche il gruppo sportivo dell’Esercito perché è grazie a loro che posso permettermi questo stile di vita economicamente. Poi presentarsi alle ...