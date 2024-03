Errani Paolini devastanti a Miami! Sono in semifinale nel torneo di doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sarae Jasmineapprodano innel tabellone difemminile deiOpen 2024 di tennis: la coppia azzurra nei quarti regola il duo russo composto da Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva con un duplice 6-2 maturato in un’ora e due minuti di gioco. Venerdì nel penultimo atto le italiane affronteranno le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. Nel primo set le azzurre tengono il servizio in apertura al punto decisivo e poi centrano il break a quindici che vale il 2-0. Il controbreak delle russe è immediato ed arriva a zero, ma le italiane allungano ancora al punto decisivo del quarto game e confermano il break tenendo la battuta a quindici e volando sul 4-1.confermano ancora l’allungo e si portano sul 5-2, ...