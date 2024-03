(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto emerge daidel bollettino del sistema di sorveglianza Seieva (Sistema epidemiologico integrato dellevirali acute), coordinato dall'Istituto superiore di sanità. Per queste tre forme di

Nel 2023 notificati complessivamente 529 casi al sistema di sorveglianza Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. ... (sbircialanotizia)

Epatiti A,B, C ed E: quale è in crescita e quale no, i dati - Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto emerge dai dati del bollettino del sistema di sorveglianza Seiev ...adnkronos

Casi di epatite in aumento in Italia nel 2023: i dati dell'Iss - Focus sull'epatite D: testare di più per curare meglio - il virus dell'epatite delta (hdv) è un virus satellite che può coinfettare o sovrainfettare soggetti colpiti anche da hbv. In italia, la ...repubblica

Nel 2023 in aumento i casi di epatite A, B ed E, in calo la C - Ancora insufficienti i test per la ricerca dell’epatite D. N el 2023 in aumento i casi di Epatiti A, B ed E, in calo la C.cronacamilano