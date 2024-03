Entra in chiesa e accoltella l’artista della mostra ritenuta blasfema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Carpi (Modena), 28 marzo 2024 – Episodio gravissimo questa mattina nelladi Sant'Ignazio a Carpi dove è esposta laGratia Plena dell'artista Andrea Saltini, al centro di numerose polemiche perché considerata. Il quadro ’Inri-San Longino’ esposto allanelladi Sant’Ignazio Questa mattina un uomo con mascherina èto ine ha sfregiato l'opera con un coltello e bomboletta spray poi ha aggredito l'artista che ha cercato di fermarlo. Saltini è stato colpito al collo dalla lama ed è stato portato al pronto soccorso in ambulanza, anche se le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto sono arrivate la Digos e la polizia scientifica. Mentre in una via nelle vicinanza...