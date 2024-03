Elisabetta Gregoraci pubblica le immagini in ospedale con Flavio Briatore che ha subito delicato intervento | “Tutto è futile di fronte alla salute”

(Di giovedì 28 marzo 2024), attraverso un videoto sul suo profilo Instagram, ha annunciato di averunal cuore, dopo che gli era stata diagnosticata una massa benigna. Ecco le sue parole a riguardo: Oggi vi voglio parlare di prevenzione, dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti, sono qui che velo racconto, sono stato dieci giorni al San Raffaele sparito da tutti i social. Devo ringraziare i medici del San Raffaele, sono stati geniali. Devo ringraziareche è stata con me perquesto periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini. Una cosa ...

