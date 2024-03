Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas | l' annuncio dei figli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fan in ansia perche, come anticipato lo scorso fine settimana a Verissimo, si è sottoposta a una delicata operazione. "Operazione andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza": questo il messaggio con cui iAndrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno dato notizie sullo stato di salute della madre. L'attrice, martedì 26 aprile, ha subito un intervento per l'asportazione delal. "Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l'hanno resa possibile. Non era scontato", aveva dettoa Silvia Toffanin. Pur ammettendo di avere "paura", l'attrice si è detta fiduciosa nei medici e nella medicina. "Dopo le chemioterapie il ...