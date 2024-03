Eleonora Giorgi operata al pancreas per il tumore | l’annuncio dei figli Ecco come sta

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono stati Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, idi, ad assumersi l’onere di dare notizie dell’attrice e del suo stato di salute.martedì 26 marzo ha subito un intervento per l'asportazione delal, dal quale aveva annunciato di essere stata colpita alla fine del 2023. "L’operazione è andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza": questo il messaggio rassicurante comparso nelle storie di Instagram. L’operazione dopo la chemioterapia L'attrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva comunicato la data dell'intervento al quale si sarebbe sottoposta. Operazione che è seguita a un ciclo di chemioterapia di tre mesi. "Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super ...