«Edward controlla sempre che Bella sia in grado di scegliere per se stessa Capisco il senso di protezione | ma devi lasciare che una ragazza faccia le sue scelte»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dimenticate la storia romantica. Per anni abbiamo considerato che la love story traSwan edCullen, personaggi di Twilight interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson, fosse una delle più romantiche del cinema. Invece, a quanto pare, non è esattamente così. Ospite del podcast Not Skinny But Not Fat, Kristen Stewart parla di un amore tossico tra i due protagonisti della saga. Al punto da ammettere: «Avrei rotto con lui immediatamente». Kristen Stewart, il ritratto dell’attrice ...