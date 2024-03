Edoardo Galli scomparso | le ultime ore da Colico a Milano | cosa sappiamo sul telefono e sulle misteriose valigette

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Lecco), 28 marzo 2024 –, invece che andare a scuola, una volta arrivato a Morbegno è rimasto una quarantina di minuti in stazione, ha scambiato due chiacchiere con gli amici, ha gironzolato nei paraggi, poi ha ripreso il treno. È salito sul Regioexpress 2817 delle 8:, Bellano, Varenna, Mandello del Lario, Lecco, Monza, infine alle 9.40, con una puntualità quasi insolita, è arrivato aCentrale. Le immagini delle telecamere di sicurezza lo hanno immortalato sulla banchina dei binari alle 9.44 e 34 secondi mentre si incammina da solo verso l'uscita, poi, dopo mezzo minuto, alle 9.44 e 59 secondi è stato immortalato mentre varca i tornelli. Indosso ha un giubbino di jeans blu scuro, sotto un pile color beige che si intravede dalla giacca aperta, pantaloni beige, ai ...

