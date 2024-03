Edoardo Galli scomparso | la svolta dalle riprese in Centrale | l’appuntamento con un amico e le cartellette bianche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lae la speranza. A una settimana dalla scomparsa di, studente 16enne di Colico, sembra arrivare un primo spiraglio sulla sorte del giovane, di cui non si hanno notizie da giovedì scorso, quando è uscito di casa e ha preso il treno per andare a scuola a Morbegno. Ma al liceo Nervi Ferrari non è mai arrivato. Laarrivadelle telecamere di sorveglianza della stazionedi Milano, che mostrano il giovane, con zaino in spalla e due cartellein mano, che si aggira tra i negozi, prende un gelato, poi viene raggiunto da una persona, di certo qualcuno che conosce bene data la disinvoltura con cui parlano, e i due si allontanano insieme. Fotogrammi che restituiscono un briciolo di speranza ai familiari ...