Edoardo Galli | grande ottimismo Gli inquirenti sanno dove sta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Possibile svolta positiva nelle ricerche del liceale, il 16enne scomparso una settimana fa da Colico in provincia di Lecco, sparito nel nulla mentre andava a scuola. Non si tratterebbe insomma di una fuga sulle montagne dall’Alta Valsassina, come ipotizzato inizialmente, per cimentarsi in una specie di “prova di sopravvivenza” senza acqua né cibo. Ma di un allontanamento volontario e pianificato da tempo. Il cellulare del ragazzo risulta infatti spento dal momento in cui è salito sul treno che da Morbegno lo ha portato a Milano,è stato ripreso dalle telecamere della stazione insieme ad un amico. E ora glisono sulle sue tracce.Leggi anche:, il 17enne scomparso, le ultime tracce e le ricerche in montagna Gli...