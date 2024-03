Edoardo Conte muore in Mare Fuori 4? Chi lo ha colpito? Il colpo di scena sul finale e le ipotesi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Matteo Paolillo (Alias) ci sarà in5 o ha detto addio alla serie?Se siete tra quelli che hanno già visto tutta la quarta stagione della fiction ambientata in un carcere minorile di Napoli, allora sapete già qual è la sorte del protagonista. Questo articolo, infatti, contiene spoiler sull’ultima stagione. Se non siete ancora in pari con “” vi consigliamo di non proseguire la lettura di questo articolo. Ildi4 Neldella quarta stagione di “”, lachiave si svolge al Cimitero di Poggioreale, dove Rosa abbandona il proprio matrimonio per affrontare, ...