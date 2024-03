ECCELLENZA & PROMOZIONE Giovani in quota e obbligo Un sondaggio tra le società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Importanti novità per quanto riguarda il mantenimento dell’di far giocare iinper la prossima stagione sportiva 2024/25, nei campionati di. L’ultimo Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha dato ampio margine decisionale ai Comitati Regionali. "Tenuto conto della fase transitoria ancora in atto - spiega il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd, Paolo Mangini - è emerso un orientamento teso a dare autonomia decisionale alle regioni. Questo al fine di una valutazione più attenta del contesto territoriale". Decisioni che verranno prese a seguito di unfra i club. "La palla passa dunque ai singoli comitati regionali - conclude Mangini - e da qui la proposta di realizzare nei prossimi giorni un veloce, ma accurato, ...