Eccellenza e Promozione La 30esima di campionato subito dopo le feste pasquali

Il tour de force di questo 2024 (14esima gara in 8 settimane fra campionato e Coppa ) porta oggi alle 15 il Terre di Castelli a Massa Martana, provincia di Perugia, per il ritorno dei quarti di ... (sport.quotidiano)

Per la Baldaccio Bruni è la settimana dell’appuntamento con la storia. Al Saverio Zanchi domenica è atteso il Siena , capolista in Eccellenza che potrebbe raggiungere la matematica certezza della ... (sport.quotidiano)

Importanti novità per quanto riguarda il mantenimento dell’obbligo di far giocare i Giovani in quota per la prossima stagione sportiva 2024/25, nei campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE. L’ultimo ... (sport.quotidiano)

Serie D. Monte Prodeco: i convocati per la gara di oggi col Castegnato - Questi i convocati del Monte Prodeco per la sfida casalinga di oggi con l'Atletico Castegnato in Serie D: Marco Masut, Leonardo Pilotto, Gianmarco Spigariol, Diego Fornari, Clarke Guifo, Alesandro Cur ...venetogol

La stagione che verrà. In D ora è ufficiale previste tre quote nel 2024-2025 - La Serie D riduce le quote di under obbligatorie, mentre per Eccellenza e Promozione spetta ai comitati regionali decidere. In Toscana, i club dovranno scegliere se impiegare giovani e quali anni. Dec ...lanazione

Eccellenza & Promozione. Giovani in quota e obbligo. Un sondaggio tra le società - Per la stagione sportiva 2024/25, la Lega Nazionale Dilettanti lascia ai Comitati Regionali la decisione sull'obbligo di far giocare giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione. La Serie D ...lanazione