EasyJet trasferisce le sue operazioni dal Terminal 3 al Terminal 1 di Roma Fiumicino a partire dal 31 marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)– compagnia aerea leader in Europa – annuncia che, ada domenica 312024, le proprieda e verso l’Aeroporto diverranno trasferite dal3 al1. Con l’avvio della stagione estiva, il1 offrirà così ai passeggeri diuno spazio interamente rinnovato e un’infrastruttura all’avanguardia per vivere in maniera ancora più confortevole il piacere del viaggio. Inoltre, grazie al trasferimento al nuovo, gli spazi dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli godranno di maggiore visibilità, garantendo ai viaggiatori dila più ...