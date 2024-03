Easter Safari | quattro concept per il maxi raduno Jeep nel deserto del Moab – FOTO

(Di giovedì 28 marzo 2024) È arrivato alla sua 58a edizione l’, il grandeper “ers” organizzato dal costruttore americano neldel, nello Utah. Un’occasione ghiotta per svelarenuoviad alto tasso emozionale. “Ogni anno, oltre 20.000 appassionati disi riuniscono per celebrare il brand 4×4 più iconico al mondo”, spiega Bill Peffer, Senior Vice President e Responsabile diper il Nord America: “Dall’elettrificazione all’impareggiabile potenza del motore termico V8, i4×4 di quest’anno dimostrano come la Wrangler più performante di sempre si rivolga a un’ampia gamma di clienti”. Più nel dettaglio, il ...

