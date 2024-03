E’ salvo l’antico organo Lo suonò Puccini e rischiava di venire ‘finito‘ dalle tarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Forse l’ultimo a suonarlo fu Lino Micheloni, amico die organista di Mutigliano. Ma si parla di ben oltre 50 anni fa. Di certo su quella tastiera dello strumento realizzato nel 1784 da Michelangelo Crudeli, si posarono anche le mani di Giacomoche se ne servì probabilmente anche per comporre alcune opere ritrovate di recente. La prova sta anche in una sua lettera del 1897: “Sono amico di Zola, Sardou, Daudet chi l’avrebbe detto eh – scriveva–? Al guitto organista di Mutigliano?“. Per tutto questo tempo lo strumento è stato nella chiesa di Mutigliano, assalito dae all’azione di sgretolamento lasciata dal tempo. “I nostri appelli sono andati in ogni direzione – dicono lo scrittore Aldo Berti e suo fratello Giovanni –, e tanta è la felicità oggi quanta l’amarezza e la delusione di ...