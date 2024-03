È morto Daniel Kahneman | il premio Nobel per l’economia che ha misurato la felicità Era tra le menti più influenti al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – Èilperl’israeliano, professore emerito di psicologia all'Università di Princeton, nel New Jersey, dove viveva da oltre tre decenni. Aveva 90 anni ed era considerato tra i fondatori della finanza comportamentale per i suoi studi condotti con l'economista statunitense Vernon Smith. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sua compagna Barbara Tversky al ‘New York Times’, senza tuttavia precisare dettagli sul luogo e le cause del decesso. Nel 2002, insieme a Smith aveva vinto ilper l'Economia “per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in ...