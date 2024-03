Sanità, “connivenze e omertà”: corsia d’emergenza per Messina Denaro - PALERMO – “Sconcertante contesto”, lo definiscono i pubblici ministeri. Il mondo sanitario resta sotto osservazione. L’arresto del tecnico di radiologia Cosimo Leone dell’ospedale Abele Ajello di ...livesicilia

È morto Cosimo Romano, fondatore di Meltin'Pot. Fu tra i primi in Italia a produrre jeans e portò il Made in Salento in Russia. Chi era - Si è spento nella notte Cosimo Romano (a 85 anni), salentino di Matino, aveva fondato il brand Meltin'Pot - portato poi in Russia e Ungheria - ed è stato per anni simbolo di ...quotidianodipuglia

Malore improvviso in pausa pranzo, Pedro Digiorgio morto sotto gli occhi dei colleghi a 48 anni. Lutto per il Barletta calcio - Un malore improvviso accusato durante la pausa pranzo, davanti ad alcuni colleghi che lo hanno visto accasciarsi senza motivo apparente. Così è morto a 48 anni Pedro ...corriereadriatico