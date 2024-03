È morta Gabriella Sturani | la “Gabri” cantata da Vasco Rossi | madre di loro figlio | il post del rocker

Lutto per Vasco Rossi , che oggi piange la scomparsa di Gabriella Sturani , sua ex fidanzata e madre di suo figlio Lorenzo . La donna è venuta a mancare a soli 57 anni. Vasco e Gabriella si sono ... (donnapop)

Lutto per Vasco Rossi: è morta Gabriella Sturani, sua ex compagna e madre del suo primogenito Lorenzo. “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua ... (ilfattoquotidiano)