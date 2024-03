È mancanza di rispetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) U.I.S.P. è l’acronimo di Unione Italia Sport per Tutti... o quasi. A sollevare il problema di una stagione quanto mai corta è l’Arci Cerreto Guidi, una delle due formazioni retrocesse direttamente dal campionato di Serie A1 di calcio amatoriale, organizzato appunto dal locale comitato Uisp Empolese Valdelsa. "Apprendo con rammarico, ma non con sorpresa, che le ultime classificate dei gironi A e B non faranno nessuna coppa". Inizia così la lettera spedita ieri mattina dal dirigente dell’Arci Cerreto Guidi, Federico Reali al Settore Attività Calcio del Comitato Uisp di via XI Febbraio, e successivamente postata anche sui social della società. "Permettetemi di dire – prosegue – che questa cosa la trovo una gravedinei confronti di quelle squadre come noi, che con non pochi sacrifici si impegnano per trovare le risorse per pagare ...