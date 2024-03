E gli studenti sfilano in Regione Un premio dopo i grandi risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Hanno portato in alto il nome della Toscana, valorizzando i suoi prodotti tipici e la sua tradizione enogastronomica, le ragazze e i ragazzi dello Junior Team che hanno vinto il primonella categoria ‘Cucina calda a squadre’ ai campionati italiani 2024 promossi dalla Federazione Italiana Cuochi e riconosciuti dal circuito Worldchefs. Per questo il Consiglio regionale della Toscana li ha voluti premiare. A consegnare ilnelle mani del team manager della squadra, Tommaso Monaci dell’Associazione Cuochi Arezzo, il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. Hanno partecipato alla cerimonia i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli, il presidente dell’Unione regionale cuochi della Toscana Roberto Lodovichi e il professor Antonio Antonino dell’Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità ...