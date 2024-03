“È già finita?” Ambra Angiolini | la notizia sul compagno è partita | “Di lui più nessuna traccia”

(Di giovedì 28 marzo 2024), cosa è successo con ilAndrea Bosca. Era giusto l’anno scorso quando uscì lache riguardava l’attrice divenuta famosa ai tempi di “Non è la Rai“.aveva alle spalle la turbolenta storia con Massimiliano Allegri che, a sentir lei, l’avrebbe tradita. Anche quella relazione è dunque terminata, così come quella avuta con il cantante Francesco Renga. Da quest’ultimo amore sono nati Jolanda e Leonardo. E proprio ai figliha presentato l’attore e regista Andrea Bosca. Per questo si è parlato subito di storia importante. Dopo lache il suoaveva conosciuto i suoi figli, i due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano effusioni per le vie di Milano. Oggi, però, arriva un clamoroso ...

Chiuso per Infiltrazioni . Il teatro Sociale Delia Cajelli costretto a chiudere per i problemi che sono stati rilevati al tetto . Decisione necessaria presa per motivi di sicurezza, grande è ... (ilgiorno)

√ Sheryl Crow: 'Fare album è una perdita di tempo e denaro': La musicista statunitense già dopo avere pubblicato l'album "Threads" ( leggi qui la recensione ) ... Ho amato la mia carriera, non sento che sia finita, ma sento che le cose sono cambiate in modo ...

Ecuador - La sospensione della consultazione elettorale non ferma la repressione a Palo Quemado: ... facendo presagire una recrudescenza della già durissima repressione in atto in queste ore nella ... Tuttavia, la battaglia non finita, la popolazione di Las Pampas e Palo Quemado insieme a CONAIE e ...