Dynamite 27 03 2024 Whose House?

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Una puntata che si prospetta decisamente interessante visto i match che vedremo fra i quali spicca un’inedita sfida fra Swerve Strickland e Konosuke Takeshita che vale il posto da #1 Contender’s all’AEW World Championship. Direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Katsuyori Shibata vs Will Ospreay (5 / 5) Si inizia subito in quarta per questa puntata che come primo incontro ci propone la sfida fra Ospreay e Shibata. Il giapponese preso come metro di paragone fra lo stesso Will e Bryan Danielson in vista della loro sfida. Gran bel match, con Shibata che non si tira mai indietro e questo è un match in piena salsa NJPW dove non si risparmiano colpi decisamente duri. Esattamente come lo è stato per Danielson, il giapponese si rivela un osso ...