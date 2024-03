Due treni diretti a Roma Il sostegno di Baccelli | La Toscana si impegna con le imprese senesi

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano, si collega da remoto all’incontro pubblico, organizzato da Confindustria Siena, dal titolo ’Siena-Una linea diretta con la Capitale’. Ad ascoltarlo, oltre al padrone di casa Fabrizio Landi, presidente degli industriali, i presidenti di Fondazione Mps e Camera di Commercio, Carlo Rossi e Massimo Guasconi, l’ad Gsk Vaccines Ennio De Gregorio, il rettore dell’Università Roberto Di Pietra e il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli. Che ha il merito della primogenitura della proposta che fa da perno all’incontro: due coppie di, andata e ritorno, il viaggio da Siena eda completare in 2 ore e 20 minuti. "La Regione accoglie le istanze dellee del territorio ...

