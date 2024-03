(Di giovedì 28 marzo 2024) Assolto dalle accuse penali, ma finisce la carriera in magistratura di: “Usava l’essere consigliere diper legittimare la sua condotta in cui ha leso dignità e diritti delle borsiste” della scuola di formazione giuridica di cui tuttora dirige il comitato scientifico

Dress code per le studentesse, Francesco Bellomo non potrà tornare a fare il giudice: il Consiglio di Stato lo destituisce - E’ stato assolto dalle accuse penali ma non potrà tornare a fare il giudice: il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla carriera in magistratura del barese Francesco Bellomo. Per una ...bari.repubblica

Francesco Bellomo destituito dalla magistratura/ “Dress code alle studentesse lesivo per dignità” - Francesco Bellomo è stato destituito dalla magistratura dopo il trattamento riservato alle sue studentesse: Dress code e contratti top secret ...ilsussidiario

Bellomo e il Dress code per le allieve: non potrà più indossare la toga, ha leso «l'immagine della magistratura» - «Ha posto in essere atti lesivi della dignità e dei diritti fondamentali della persona». Con questa e altre motivazioni, il Consiglio di Stato ha destituito definitivamente dalla magistratura ...informazione