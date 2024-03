Dragon’s Dogma 2 | un sondaggio per testare il possibile arrivo di DLC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 28 marzo 2024) Capcom è alla ricerca di feedback da parte degli utenti incentrato su2, arrivato soltanto la scorsa settimana. Al momento sembra che la compagnia sia usando un nuovoper scoprire se i videogiocatori siano interessanti a contenuti aggiuntivi per il gioco. In particolar modo, ilchiede apertamente agli utenti quale tipo di DLC vorrebbero per2, ma non solo. Oltre alla tipologia dei contenuti, viene anche chiesta una fascia di prezzo preferita, le opzioni spaziano dai 10$ ai 50$. Ilrimarràfino al 21 aprile e Capcom ha già affermato che tutti i partecipanti riceveranno uno sfondo originale.2 è disponibile dal 21 marzo per PlayStation 5, ...