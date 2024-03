“Dopo la morte di Barbara Capovani non è cambiato niente I medici restano sempre soli”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pisa, 28 marzo 2024 – L’aggressione brutale, laorrenda, le fiaccolate commosse con migliaia di fuochi accesi. E poi ancora i convegnipartecipati, la giustizia del tribunale con Gianluca Paul Seung unico imputato e i tagli del nastro in "onore" e "nel ricordo". Eppure, un anno, stesso reparto e analoga paura: l’aggressione di una dottoressa nella Psichiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa riapre ferita e dibattito. Una dottoressa ricorre al pronto soccorso con il volto graffiato e vasti lividi per i calci e i pugni subiti da una paziente. Misura le parole, è un filo di voce, quasi un sussurro quello di Michele Bellandi, 20 anni di vita insieme a, la dottoressa che una mano assassina ha portato via al suo affetto e a quello dei suoi figli il 21 aprile scorso. ...

La Polizia di Stato ha arrestato 10 persone, ritenute parte di una banda specializzata in Furti su auto mobili; la base operativa nel campo rom di Giugliano.Continua a leggere (fanpage)

Una banda specializzata in Furti e ricettazioni è stata sgominata, questa mattina, dalla Polizia di Stato. Nove persone sono finite in carcere; mentre uno dovrà presentarsi alla polizia ... (teleclubitalia)

Ci sono film belli e film leggendari, come La morte corre sul fiume, tratto dal romanzo di David Grubb e adattato per il cinema da Charles Laughton per la sua unica regia, con Robert Mitchum ... (comingsoon)

SERVIREBBE QUEL FILOTTO PER DARE IL LA A QUESTA NUOVA ERA - Si può dire che i viola hanno fatto due settimane di passione La santa Pasqua in arrivo ne prevede una ma in casa Fiorentina, Dopo la morte tragica di Barone, questi sono sembrati giorni strani dove ...firenzeviola

Padova. Materasso in fiamme all'ex Configliachi, Dopo la tragedia dell'Epifania la struttura continua ad essere ricovero di senzatetto - PADOVA - Un fuocherello acceso di notte, nell’ultimo ritorno di un inverno che muta in primavera. Una fiamma rudimentale per scaldarsi durante la notte passata nella soffitta ...ilgazzettino

Codice della strada, da alcol e droghe ai monopattini: cosa cambia - Dopo il via libera della Camera, il testo con le nuove norme passerà al Senato. Le modifiche potrebbero entrare in vigore prima dell'estate Dopo un lungo con il voto finale la Camera ha licenziato - n ...adnkronos