Dopo la Formula 1 Liberty media vuole MotoGp | così i motori conquistano gli Stati Uniti

(Di giovedì 28 marzo 2024) E pensare che agli americani una volta iall’europea proprio non interessavano. Loro avevano le loro gare a stelle e strisce, i loro campionati sui circuiti ovali dove le auto rischiavano di diventare dei criceti impazziti, le loro gare di auto o di moto sulla terra battuta, le dirty track che da noi hanno sempre avuto meno appeal di Dirty Dancing. Da quando nel 2016ha acquistato la1 per 8 miliardi di dollari tutto è cambiato. Lo sport si è americanizzato, lo show si è ingrandito, Netflix e la sua serie "Drive to Survive" ha fatto da amplificatore e l’America ha cominciato ad amare la1 arrivando ad avere ben tre gran premi in calendario tra Austin, Miami e Las Vegas. Anche se definirli gran premi è riduttivo perché sono dei veri show all’americana, tre mini super ...