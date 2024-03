Donne in schiavitù e sterilizzate per non fermarsi mai Zucchero | il lato oscuro di Coca-Cola e Pepsi in India

Dalla Bulgaria all'Italia, donne ridotte in schiavitù e torturate per farle prostituire: condannati in quattro grazie alla denuncia di due vittime: ... lesioni personali, sfruttamento della prostituzione, riduzione o mantenimento in schiavitù o ... insieme agli altri due bulgari, invece, avrebbe avuto il compito di controllare che per strada le donne ...

Riti voodoo e prostituzione, viene proclamato innocente dopo essere stato condannato a 12 anni di reclusione e dopo 3 anni passati in ...: ...che ne l 2018 era stato condannato a 12 anni di carcere per i reati di riduzione in schiavitù, ...aveva spiegato agli investigatori le modalità di reclutamento in patria delle giovani e ignare donne, il ...