Donald Trump mette in vendita copie griffate della Bibbia con la scritta “God bless the Usa” E’ polemica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo le sneakerse il debutto di Truth a Wall Street,ha iniziato a vendere edizioni speciali. “È il mio libro preferito”, ha detto il candidato del Partito repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, in un video postato su Truth Social. All’indomanidecisionecorte d’appello di New York che ha concesso al tycoon 10 giorni di tempo per versare la somma (scontata) di 175 milioni di dollari a seguito di una sentenza per frode fiscale e finanziaria.vende“Sono orgoglioso di sostenere e incoraggiare tutti voi ad avere una. Dobbiamo far pregare di nuovo l’America, la religione e ...