Domiciliari negati a Ilaria Salis | Fratoianni | “Enorme sproporzione | vergognosi i ritardi del governo Meloni”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il leader di Sinistra Italiana e deputato di Avs Nicolaha assistito all'udienza del processo a, durante la quale il giudice ha negato: "Il giudice, senza neanche ritirarsi per prendersi un minuto di riflessione, ha deliberato respingendo la richiesta dei", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

Ilaria Salis , a processo oggi a Budapest, accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l’11 febbraio 2023, è entrata in aula in catene ... (secoloditalia)

11.47 Ilaria Salis resta in cella: respinta dal tribunale di Budapest la richiesta per i domiciliari in Ungheria, presentata dai legali della 39enne. L'attivista milanese è detenuta in Ungheria da ... (televideo.rai)

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, è tornata Oggi in aula per la seconda udienza del processo ... (corriere)

Italia-Ungheria Ilaria Salis resta in cella in Ungheria: negati i Domiciliari - Ilaria Salis resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di passare ai Domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di ave ...bluewin.ch

Aggrediscono l’amico con racchettoni da spiaggia: un giovane agli arresti Domiciliari - Fanpage.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del mat ...fanpage

Ilaria Salis, negati i Domiciliari - Detenuta in Ungheria da 13 mesi, oggi il giudice ha respinto la richiesta di Domiciliari presentata dai legali della 39enne Nuovamente in manette, legata a una guardia attraverso una catena. Anche ...sardegnalive