Domanda GPS docenti 2024 | max venti scuole per supplenze da graduatorie di istituto | si indica solo la sede principale | non si possono scegliere i vari plessi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS. Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo .

graduatorie GPS: è usuale per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie andare di tanto in tanto a "sbirciare" la propria situazione online. Seppure sempre uguale, ci si sente rassicurati, si ... (orizzontescuola)

Sono giorni cruciali per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 : è attesa infatti l'ordinanza ministeriale che darà il via alla procedura che potrebbe arrivare fra la fine di marzo e i primi di ... (orizzontescuola)

Entro il 15 marzo u.s., gli interessati hanno aggiornato le GaE per il biennio 2024/26. Cosa può fare il docente che non le ha aggiornate? L'articolo Graduatorie GaE 24/26: chi ha dimenticato di ... (orizzontescuola)

DIRETTA | GPS 2024-26: scelta delle scuole, MAD e interpello. QUESTION TIME con Serena Morando (Flc Cgil) [VIDEO] - Manca poco alla scadenza per la presentazione della Domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Per aiutarti a districarti tra le novità e le procedure, la redazione ...orizzontescuola

Domanda aggiornamento graduatorie supplenze Gps: non si possono inserire titoli di servizio maturati dopo la scadenza - Domanda aggiornamento graduatorie supplenze Gps: non si possono inserire titoli di servizio maturati dopo la scadenza ...tag24