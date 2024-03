(Di giovedì 28 marzo 2024) La musica ad alto volume, i tavolini spostati, ragazzi che ballavano, luci ad intermittenza e due deejay. Per polizia e guardia di finanza, che sono arrivati al bar ristorante, quella era una, senza nessun permesso per fare attività di pubblico spettacolo. Il locale è statoto e poi fatto chiudere una settimana a partire da ieri pomeriggio. Il controllo ha riguardato il, in viale della Vittoria. Un bar storico della città che nel fine settimana ha proposto più volte aperitivi e musica rivolti soprattutto agli universitari. Venerdì scorso era in corso proprio una di quelle serate, con studenti intenti a bere e a divertirsi. Un po’ troppi stando al controllo effettuato e che ha fatto trovare diverse persone anche a ridosso della strada e del vicino viale pedonale. ...

Macerata, 6 marzo 2024 – Scoperta una discoteca abusiva allestita in un locale di piazzale Mercurio a Piediripa. A scovarla sono stati gli agenti della polizia locale di Macerata in seguito ad ... (ilrestodelcarlino)

Prato, 16 marzo 2024 – Scoperta discoteca abusiva allestita in un capannone di via Galcianese. E’ stata individuata durante un blitz interforze tra carabinieri e Municipale avvenuto nella notte tra ... (lanazione)

"Discoteca abusiva e alcol ai minori". Chiuso il Caffè Diana e maxi multa - La musica ad alto volume, i tavolini spostati, ragazzi che ballavano, luci ad intermittenza e due deejay. Per polizia e guardia di finanza, che sono arrivati al bar ristorante, quella era una discotec ...ilrestodelcarlino

Disoteca abusiva in pieno centro ad Ancona e alcol a minori: licenza a rischio - Ancona, 27 marzo 2024 – Discoteca abusiva in pieno entro con tanto di somministrazione di alcolici a minori e dj e buttafuori in ‘nero’: raffica di sanzioni al titolare, denunce e licenza a rischio. N ...msn

Ancona, serata universitaria: maxi stangata per un locale trasformato in Discoteca con lavoratori in nero, alcol e musica abusiva - Serata universitarie, locale anconetano nel mirino della polizia. L’accesso congiunto delle forze di polizia ha permesso di verificare come all’interno, in particolare, fossero ...corriereadriatico