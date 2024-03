Diga di Genova | “pezzi di Stato remano contro l’interesse nazionale” | Salvini attacca l’Anac che ha bocciato il regalo senza gara a Webuild

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Sorprende lo stop del: è come sediremassero“. Il ministro delle Infrastrutture Matteoaffida a non meglio precisate “fonti” del dicastero un attacco frontale all’Autoritàanticorruzione: il casus belli sono i rilievi mossi alla maxi-per la nuovadi, opera-simbolo del Pnrr (ancorché finanziata dal fondocomplementare) il cui primo lotto, da 863 milioni, èaffidato al consorzio PerBreakwater, composto dalla capofila(ex Salini Impregilo), Fincantieri, Fincosit e Sidra. Nei giorni scorsi l’organismo anticorruzione ha chiuso ...

Fonti Mit, Diga Genova Pezzo di Stato rema contro l'Italia - "La Diga di Genova è un progetto di cui si parla da anni e che ha una condivisione bipartisan: i primi finanziamenti sono frutto di Paola De Micheli (Pd) e l'opera è stata inserita nel Pnrr dal ...ansa

Salvini contro l'Anac sulla Diga di Genova: "Un pezzo di Stato rema contro Italia" - Fonti del ministero leghista contestano "fortemente" le obiezioni poste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, spiegando come esse non ...huffingtonpost

VIDEO | Mareggiata a Boccadasse e in Corso Italia - Allerta meteo gialla sulla parte centrale della Liguria, Genova compresa, fino alle ore 15 di giovedì ... la messa in sicurezza dalla furia del mare con la costruzione di una Diga soffolta in seguito ...genovatoday