Diffida ufficiale per Iliad da AGCOM | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Problemi in arrivo per, soprattutto nel caso in cui l’operatore non dovesse essere in grado di soddisfare le richieste diin un contesto molto specifico. Già, perché la notizia di oggi riguarda la decisione dire ufficialmente l’azienda per non aver rispettato alcuni obblighi sollecitati a più riprese nei mesi scorsi. Per una volta, dunque, non si parla della tanto richiesta app, ad oggi mai realizzata da questa compagnia telefonica come vi abbiamo riportato a suo tempo, ma di una questione che a conti fatti risulta ancora aperta e che si rivolge alla sicurezza dei minori cui vengono intestate le singole SIM. Bisogna fare i conti con unaperdaa partire da oggi: gli scenari possibili Secondo ...