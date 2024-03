Diane Kruger insieme alla famiglia in Giappone | Il momento migliore

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'attrice tedesca ha condiviso alcune foto con il compagno Norman Reedus e la figlia a Disneyland e nella capitale nipponica. Solitamente molto discreta e poco avvezza a condividere immagini della propria vita personale,ha deciso di fare un'eccezione pubblicando una serie di immagini su Instagram dell'esperienza vissuta a Tokyo e nel parco divertimenti Disneyal partner Norman Reedus efiglia di 4 anni, Nova Tennessee. "Tokyo è stata fantastica durante le vacanze di primavera! Abbiamo passati dei momenti meravigliosi! Cose assolutamente da fare se ci andate sono la mostra @teamlab! È fuori dal mondo. Un NO deciso è Tokyo Disneyland. FIDATEVI" ha scritto l'attrice, evidentemente delusa dall'esperienza nel parco disneyano. Viaggio di...

