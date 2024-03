Di Pietro | Decaro lasci fare gli ispettori | Emiliano si è comportato da sceriffo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) "La commissione ispettiva a Bari? È un atto doveroso. Buttarla in caciara e in politica e criminalizzare la decisione di condurre un’ispezione è mettere le mani avanti. Il comunebbe bene a collaborare perché si tratta di un accertamento preventivo che molto probabilmente si può risolvere a suo favore". E' la difesa che non ti aspetti. A schierarsi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando con l'edizione barese del Corriere della Sera è l'ex pm di Mani pulite e ministro Antonio Di. Asuggerisce di far lavorare glidel Viminale "anche perché - dice - su di lui metterei la mano sul fuoco" e "il comune è vittima e non complice". Inveceha risposto con uno show, ta lacrime e manifestazioni di piazza. La scelta del ministero di mandare gli ...