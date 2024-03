Di Lauro Sisal | “Inter con ritmo devastante | campionato finito”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il. In generale noi dibasiamo tutte le nostre stime sui numeri e i numeri ci dicono che effettivamente l’sta dominando il. Miglior attacco, miglior difesa, una sola sconfitta, addirittura 18 partite su 29 senza subire gol, quindi unassolutamente”. Lo dice Ignazio Di, betting director della. “Dall’altro lato la Juve, che è rimasta agganciata all’per le prime venti partite, nelle ultime otto ha subito un calo rilevante e ha perso tre partite pareggiandone quattro. Quindi in questo momento i bianconeri si ritrovano a 17 punti dall’e il Milan a 14. Noi che basiamo tutto sulle statistiche non ...