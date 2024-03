(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – "Il. In generale noi dibasiamo tutte le nostre stime sui numeri e i numeri ci dicono che effettivamente l'sta dominando il. Miglior attacco, miglior difesa, una sola sconfitta, addirittura 18 partite su 29 senza subire gol, quindi unassolutamente". Lo dice Ignazio Di

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il campionato è finito. In generale noi di Sisal basiamo tutte le nostre stime sui numeri e i numeri ci dicono che effettivamente l’Inter sta dominando il campionato . ... (calcioweb.eu)

Scudetto, per la Sisal stagione chiusa, seconda stella all'Inter - Sisal ha così deciso di premiare in anticipo tutti coloro che hanno creduto nell’Inter vincitrice dello scudetto. Lo scirve la Sisal in una nota. Il campionato ha iniziato il suo conto alla rovescia e ...adnkronos

Di Lauro (Sisal): "Inter con ritmo devastante, campionato finito" - "I nostri trader ci hanno visto lungo e hanno scelto l'Inter come squadra favorita a inizio campionato" ...adnkronos

Sisal da oggi paga l’Inter scudettata - Nonostante non ci sia ancora la certezza aritmetica del tricolore, il bookmaker ha deciso di premiare in anticipo tutti coloro che hanno creduto nei nerazzurri ...gazzetta