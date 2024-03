Depeche Mode conquistano Milano | il concerto | la scaletta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Due ore di show per la band britannica con pezzi del nuovo album ed evergreen Itornano ae il Forum di Assago si trasforma in un santuario per gli appassionati di musica quando la leggendaria band elettronica onora il palco per unche celebra una carriera di oltre quattro decenni.

Enjoy The Silence dei Depeche Mode usciva come singolo il 5 febbraio 1990, e probabilmente la band non immaginava che un giorno sarebbe diventato il loro brano più rappresentativo. Tutto nacque da ... (optimagazine)

Grandi nomi nazionali ed internazionali arrichiranno il folto calendario dei concerti previsti in Italia a Marzo 2024 , come i Depeche Mode , LP, Jason De Rulo, Gazzelle e Levante. Ad aprire il ... (metropolitanmagazine)

Depeche Mode conquistano Milano - I Depeche Mode tornano a Milano e il Forum di Assago si trasforma in un santuario per gli appassionati di musica quando la leggendaria band elettronica onora il palco per un concerto che celebra una c ...adnkronos

La scaletta dei Depeche Mode a Milano in concerto il 28 marzo 2024: ordine delle canzoni, orario e come arrivare al Forum di Assago - Scaletta, ordine delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare al Forum di Assago: i Depeche Mode in concerto a Milano ...soundsblog

La possibile scaletta del concerto dei Depeche Mode al Forum di Assago di Milano - Gli intramontabili successi dei Depeche Mode, insieme ai nuovi brani tratti da Memento Mori, risuoneranno al Forum d'Assago di Milano per due serate (entrambe sold-out). Dave Gahan e compagni si ...tg24.sky