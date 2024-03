Deloitte partner e main sponsor del Women 7 | il forum del G7 per le Pari Opportunità

(Di giovedì 28 marzo 2024)è l’unico Knowledgedel settore privato edel7 Italy 2024 (W7), il G7 delledel Business, della società civile e delle organizzazioni non profit internazionali, in occasione del G7 2024 a guida italiana. L’annuncio fa seguito a quello che vede il network in qualità di unico Knowledgedel B7, guidato da Confindustria.metterà le proprie competenze al servizio dello sviluppo della Dichiarazione Finale e delle raccomandazioni (Final Communiqué) che il W7 consegnerà ai Governi del G7 in occasione del Summit che si terrà a Roma l’8 e il 9 maggio, a cuiparteciperà con una propria delegazione.sarà inoltre presente agli ...

Service firms drive jump in insolvency levels as business costs bite - Business failure and restructuring levels have been ticking upwards since the end of the pandemic, as many State-introduced life support measures for so called unviable ‘zombie’ companies were wound u ...irishexaminer

Deloitte è Knowledge partner e Main Sponsor del Women 7 - Deloitte metterà le proprie competenze al servizio dello sviluppo della Dichiarazione Finale e delle raccomandazioni (Final Communiqué) che il W7 consegnerà ai Governi del G7 in occasione del Summit c ...askanews

Health&BioTech Accelerator, la call di Deloitte per startup della salute e delle biotecnologie - C'è tempo fino al 7 giugno 2024 per partecipare alla call di Officine Innovazione, la società del network Deloitte dedicata al mondo innovation e specializzata in ambito biotecnologico e sanitario. I ...economyup