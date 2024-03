De Rossi | “La Roma è tutto Non mi piace fare promesse | ma ai ragazzi non deve mancare il coraggio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “L’impatto visivo del marchioin giro per il mondo è importantissimo. Laè una cosa che ti porti dentro”. Parole di Daniele De, che alla ripresa degli allenamenti è intervenuto all’evento per i membri del Business Club presso il “Fulvio Bernardini”. Il tecnico, nelle parole riprese da Ilnista.eu si è soffermato sui passi in avanti fatti dalla società anche riferendosi alle strutture: “Trigoria è diventato un centro sportivo all’avanguardia. Un giocatore qui non ha alibi, haquello che serve per essere perfetto. In un contesto come questo di Trigoria non può che trovarsi a suo agio.questo grazie all’impegno della proprietà, all’attenzione e agli investimenti della famiglia Friedkin”. Poi, Deparla ovviamente della situazione ...