Dati e privacy alla guida | il caso delle smart-car che monitorano gli automobilisti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le auto odierne non sono più solo semplici mezzi di trasporto. Grazie alle innovazioni tecnologiche si sono trasformate in centri di raccolta diin movimento. Similmente agliphone o ai dispositivi, le auto di oggi sono assimilabili a qualunque altro device connesso a Internet. Parliamo di una sorta di “phone su quattro ruote” in grado di raccogliere una grande quantità di informazioni sul nostro conto, mentre guidiamo: monitoraggio dei percorsi abitudinari e nuovi, analisiabitudini di, rilevamento dettagli biometrici e molto altro ancora. In pratica, come riporta l’articolo di ExpressVPN su come lecarchi le, una volta entrati nell’abitacolo, siamo sottoposti a un vero e ...