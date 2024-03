Dal campo Cauto ottimismo per Ismajli e Grassi Oggi seduta alle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prosegue la preparazione dell’Empoli in vista della partita contro l’Inter di lunedì prossimo, giorno di Pasquetta, con fischio d’inizio20.45 al Giuseppe Meazza di Milano. Nella giornata di ieri la squadra agli ordini di mister Nicola si ènata al mattino con i solitiche hanno lavorato a parte. Le loro condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma se fino ad inizio di questa settimana sembrava essere il difensore albanese ad avere più chance di recuperare, adesso c’èanche per il centrocampista fermo ormai dal derby casalingo contro la Fiorentina dello scorso 18 febbraio. Intanto per quanto riguarda Ebuehi, dopo qualche giorno di valutazione e di lavoro, lo staff medico azzurro sta prendendo in serie considerazione la possibilità ...