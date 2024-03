Dal 10 giugno a Caorle al via il Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 3vs3

(Di giovedì 28 marzo 2024)(VE) – Si terrà da lunedì 10 a mercoledì 12la nuova edizione del12S3di secondo livello. La manifestazione, organizzata dal settore Promozione FIPAV, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Veneto, rappresenta, come ormai noto, l’atto conclusivo dell’attività torneistica delS3 svoltasi su tutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Torneo Wevza18 femminile: all’esordio le azzurrine superano 3-1 la Germania Al Palasport di Carugate l’inaugurazione del progetto sociale europeo Advan+Age, l’Italia co-organizzatrice dei ...

Ottima notizia per quanto riguarda il WWDC24 , Apple annuncia ufficialmente l’ evento che si terra all’ Apple Park dal 10 al 14 Giugno! Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati Apple , ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Gabicce, le rubano la borsa dal carrello e fanno spese in gioielleria: uno arrestato e a processo, l'altro non si trova - GABICCE MARE - Mentre è intenta a caricare la spesa nell’auto in sosta nel parcheggio del supermercato, le rubano la borsa e vanno a fare spese in gioielleria. Ieri ...corriereadriatico

I selfie con Spazio Geco alla mostra Cézanne Renoir - Un selfie point per regalare scatti artistici ai visitatori della mostra “Cézanne-Renoir, capolavori dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay” che è allestita al Palazzo Reale di Milano fino al 30 ...laprovinciapavese.gelocal