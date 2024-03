Da Sace garanzie per 120 milioni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il cda diha deliberato l’assunzione di una garanzia finanziaria a copertura dell’80% di un’operazione di smobilizzo crediti vantati da fornitori strategici verso Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Per l’operazione è stato previsto un plafond di 120di euro. L’iniziativa si aggiunge alle linee di factoring aperte dalla società controllata dal Mef delle scorse settimane.

Msc sta acquisendo il Secolo XIX - in collaborazione con Sace finanzia con 1,2 milioni di euro il Gruppo Sir di Brindisi per l’acquisto di una nuova gru portuale. È il primo finanziamento bancario italiano con lo strumento Garanzia ...trasportoeuropa

Ex Ilva, in arrivo da Sace 100 milioni per la continuità produttiva e i crediti dell’indotto - La società controllata dal Mef ha deciso l’assunzione di una garanzia finanziaria di 120 milioni a copertura dei crediti vantati dai fornitori strategici di ...repubblica

Ex Ilva, 120 milioni di euro per creditori - Da Sace, controllata dal Ministero dell'Economia, una garanzia finanziaria per fornitori e indotto di Acciaierie d'Italia ...rainews