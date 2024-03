Da Napoli a Padova per truffare anziana | fermato 16enne | con se 50mila euro di bottino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il giovane è stato rintracciato su un treno dalla Polizia Ferroviaria di Roma: aveva finto di essere stato incaricato da un avvocato di ricevere la cauzione necessaria ad evitare la galera al figlio della donna Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 mila

